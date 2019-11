Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Lohnsfeld, Donnersbergkreis (ots)

Am Sonntag, den 10.11.2019, gegen 16.30h, befuhr ein PKW mit Anhänger die Autobahn A63 in Richtung Kaiserslautern. Auf dem Anhänger wurde ein weiteres Fahrzeug transportiert. In einer Kurve schaukelte der Anhänger plötzlich auf. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Hierbei löste sich der Anhänger vom Fahrzeug. Er überschlug sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Hänger, wie auch das verladene Fahrzeug waren Totalschäden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 30.000 EUR./Se.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell