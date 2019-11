Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von der Fahrbahn abgekommen und Verkehrsunfall verursacht! Zeugen gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Schloßstraße zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam vermutlich ein roter Peugeot von der Fahrbahn ab und kollidierter mit einer Grundstücksmauer. Sowohl die Mauer als auch das Fahrzeug wurden durch die Kollision stark beschädigt. Teile des verursachenden Fahrzeuges konnten an der Unfallstelle durch die eingesetzten Beamten noch aufgefunden werden. Der Schaden an der Mauer dürfte sich auf ca. 1000EUR belaufen.

Nach dem Unfall hat der oder die Fahrer/in des roten Fahrzeuges die Fahrt trotz der erheblichen Schäden fortgesetzt. Damit entzog sich der Fahrzeugführer seiner Verantwortung. Den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter kam er somit nicht nach.

Auf den oder die Fahrer/in kommt nun ein Strafverfahren zu.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell