Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehr Lennestadt in Saalhausen

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 12. Oktober findet in Lennestadt Saalhausen auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerk Schmelter, Winterberger Straße 70, die Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehr Lennestadt statt. Übungsbeginn und Alarmierung der Fahrzeuge ist um 14 Uhr, die Jugendlichen treffen sich bereits um 13:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Saalhausen. Angenommen wird eine Staubexplosion im Sägewerk mit vermissten Personen im Bürogebäude und in der Halle. Parkplätze für interessierte Zuschauer befinden sich neben der Firma Tracto Technik und Tüschen & Zimmermann. Wenn es regnen sollte, können die Zuschauer sich unter das Dach des Sägewerks stellen und sitzen somit quasi in der ersten Reihe.

Die Jugendlichen freuen sich auf viele Zuschauer und stehen im Anschluss an die Übung jederzeit für Fragen rund um das Thema Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Lennestadt

Pressesprecher



Karsten Grobbel, Telefon: 0160-96423607

Steffen Budel, Telefon: 0151-58512837

Christopher Hendrichs, Tel: 0170-3470511



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lennestadt.de

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell