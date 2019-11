Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: gefährliches Überholmanöver

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der B48 in Höhe Rockenhausen zu einem gefährlichen Überholmanöver. Nach bisherigem Erkenntnisstand beabsichtigte der Fahrer eines silbernen Smarts trotz in diesem Bereich geltenden Überholverbots mehrere andere Verkehrsteilnehmer zu überholen. Als der Gegenverkehr gefährlich nah kam, brach der Smart-Fahrer seinen Überholvorgang ab und scherte wieder auf seine Fahrspur ein. Hierbei drängte er beinahe einen in gleicher Richtung fahrenden Mofa-Fahrer in die Leitplanke. Auch der Gegenverkehr musste Bremsen um eine Kollision zu verhindern. Dank des schnellen Reaktionsverhalten der beteiligten Verkehrsteilnehmer kam es zu keinem Verkehrsunfall. Die Polizei hat gegen den Smart-Fahrer ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Wer Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 in Verbindung zu setzen.

