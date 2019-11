Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Kindergarten

Hinzweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstagmittag wurde der Polizeiinspektion Lauterecken ein Einbruch in den Kindergarten gemeldet. Langfinger hebelten die Haupteingangstür mittels einem Schraubenzieher auf und gelangten so in das Gebäude. Dort wurden ein Laptop und ein Generalschlüssel entwendet. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, welche von Freitag auf Samstag in Hinzweiler aufgefallen waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell