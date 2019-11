Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Kindergarten

Bedesbach (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 08.11.2019 gegen 21:15 Uhr bis 09.11.2019 gegen 19:00 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in einen Kindergarten in der Straße "Am Schleidchen" in Bedesbach ein. Im Gebäudeinneren wurden sodann mehrere Schränke durchwühlt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde eine geringe Menge Bargeld und ein Babyphone mit Kamerafunktion entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

