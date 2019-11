Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Steinwenden (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden wird ein 55-jähriger Opel Fahrer in der Moorstraße zum Alkoholtest gebeten. Dieser zeigt einen Wert von mehr als 2,2 Promille an und bescheinigt dem Fahrer so die absolute Fahruntüchtigkeit. Dem Zecher wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

