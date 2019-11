Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in ein leer stehendes Wohnhaus

Bosenbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.10.2019 gegen 08:00 Uhr bis hin zum 08.11.2019 gegen 14:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über die rückwärtige Eingangstür in ein leer stehendes Wohnhaus in der Hauptstraße in Bosenbach ein. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurden durch die Täter Schmuck und Elektroartikel entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Kusel unter 06381/9190 entgegen.

