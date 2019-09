Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden von mehreren 100.000 Euro verursachte ein Gebäudebrand am frühen Montagmorgen im Golfclub Hofgut Scheibenhardt. Kurz nach 02.00 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungskräfte durch einen Zeugen verständigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Caddy-Halle des Golfclubs in Flammen. Nach Beendigung der Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt an einer Ladestation für Elektro Golfcaddys den Brand verursacht haben.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell