Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugbrand auf einem Tankstellengelände in 17153 Stavenhagen

PR Malchin (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 02:10 Uhr brannte in der Werdohler Straße in unmittelbarer Nähe des HEM Tankstellengeländes der Motor eines Transporters, Mercedes Vito, Baujahr 2007.Die eingesetzte Feuerwehr aus Stavenhagen war mit drei Löschfahrzeugen und 13 Kameraden vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000,- Euro.Nur durch das umsichtige Handeln des 32-jährigen Fahrers konnte womöglich Schlimmeres verhindert werden. Der Mann hatte gerade Zeitungen an der Tankstelle ausgeliefert, als er plötzlich Brandgeruch im Transporter wahrnahm. Er fuhr das Fahrzeug umgehend vom Tankstellengelände. Beim Öffnen der Motorhaube brannte bereits der Motorraum. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die Ermittlungen der Polizei dauern jedoch noch an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

