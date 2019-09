Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Brand in Mehrfamilienhaus, eine Person leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Am Sonntag gegen 22.00 Uhr kam es in der Östlichen Karl-Friedrichstraße 48 zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Im fünften Obergeschoss brach in einer Wohnung ein Brand aus. Durch den entstandenen Rauch erlitt eine 69-jährige Bewohnerin einer benachbarten Wohnung eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Während der Löschmaßnahmen wurde das Mehrfamilienhaus sowie ein angrenzendes Gebäude vorsorglich evakuiert. Durch den Brand wurden die beiden Wohnungen im fünften Obergeschoss unbewohnbar. Der Schaden durch den Brand beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro.

