POL-KA: (CW)Bad Wildbad - 20-Jähriger nach Angriff gegen 25-Jährigen in Untersuchungshaft

Bad Wildbad (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach dem Angriff eines 20-Jährigen gegen seinen 25 Jahre alten Wohnungsgeber am frühen Samstag in Bad Wildbad mit einer sogenannten Glasbong, kam der Beschuldigte am Sonntag nach der Vorführung beim Haftrichter wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben haben, hatte der 25-Jährige offenbar den jungen Mann für einige Tage bei sich aufgenommen. Am Samstag gegen 05.05 Uhr habe ihn der 20-Jährige mit der Glaswasserpfeife unvermittelt angegriffen, als der Ältere ihn seinen Angaben zufolge nach lauten Schreien vom Schlaf wachrüttelte. Nach einem ersten Schlag in Richtung Kopf des Wohnungsgebers sei der Glasbehälter zerborsten. Mit dem abgebrochenen Teil seien dann nach der Drohung, ihn umzubringen, Stichbewegungen in Richtung Hals des Opfers ausgeführt worden. Allerdings gelang es dem Geschädigten letztlich, die Angriffe abzuwehren und aus der Wohnung zu flüchten. Er hatte glücklicherweise nur Schnittverletzungen im Gesicht und an der Schulter erlitten.

Die anschließend alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen widerstandslos in der Wohnung festnehmen. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Erforschung der Hintergründe für diesen Angriff dauern noch an.

