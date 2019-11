Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landstuhl (ots)

Gleich 13 Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprayer musste die Polizei in der vergangenen Woche aufnehmen. Bislang unbekannte Täter hatten an mehreren Stellen in der Weiherstraße, Kaiserstraße, Fabrikstraße und Wiesenstraße ihre "tags" u.a. mit den Schriftzügen "VIBE", "CAMINO" und "KRAK" hinterlassen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich in allen Fällen vom Halloweenabend des 31. Oktober bis in die Morgenstunden des 01. November. Zeugen, die Angaben zu den Tathergängen oder den Sprayer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landstuhl zu melden. 06371 / 9229-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl

Telefon: 06371 9229-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell