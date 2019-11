Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: versuchter Einbruch in Wohnhaus

Waldmohr (ots)

Zwischen Dienstag, dem 05.11.2019, und Donnerstag, dem 07.11.2019, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße einzubrechen. Offensichtlich wurden sie durch das Auslösen der Alarmanlage gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. In diesem Zusammenhang teilte eine Nachbarin mit, dass sie am 05.11.2019 gegen 19:40 Uhr zwei verdächtige, männliche Personen in der Nähe zum Anwesen gesehen habe. Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche etwaig Hinweise auf die beiden Männer bzw. unbekannte im Umfeld geparkte Fahrzeuge geben können.

