POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht nachträglich gemeldet

Wolfstein (ots)

Werkstattbesitzer meldet der Polizei verspätet einen Unfall. Der Mitteiler aus dem Donnersbergkreis teilte der Polizeiinspektion in Lauterecken am Dienstag mit, dass einer seiner Kunden am Tag zuvor mit einem Leihwagen der Werkstatt einen Unfall verursacht hatte. Die Streife konnte an der L 384 zwischen Wolfstein und Hefersweiler an einer Schutzplanke die Schadensstelle vorfinden. Auch am Fahrzeug des Mitteilers entstand Sachschaden. Die Personalien des Fahrers stehen noch nicht fest. Ermittlungen hierzu sind noch erforderlich.

