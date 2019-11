Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend, zwischen 18 und 21 Uhr, mit brachialer Gewalt in ein Einfamilienhaus in der Donnersbergstraße eingebrochen. Sie hebelten eine äußere Stahltür auf und drangen so in den Keller ein. Dort schlugen sie eine weitere Stahltür, die zusätzlich mit einem Panzerriegel gesichert war, mit einem vorgefundenen Spalthammer ein. Danach durchsuchten sie alle Räume im Keller und im Erdgeschoss. Nach ersten Feststellungen wurden eine Taschenlampe, ein Elektrorasierer und ein Barttrimmer entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell