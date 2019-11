Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Landstuhl (ots)

Am Freitagnachmittag wird ein geparkter Ford Explorer in der Bahnstraße durch einen bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Die Geschädigte hat ihren roten SUV in Höhe des Bahnhofs ordnungsgemäß geparkt. Während ihrer Abwesenheit streift ein anderer PKW das Auto an der rechten Seite und der Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei in Landstuhl unter 06371-92290

