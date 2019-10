Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt

Sögel (ots)

Am späten Freitagabend ist es auf dem Parkplatz des Freibades am Rothenbacher Weg zu einem Polizeieinsatz gekommen. Im Rahmen einer Personenkontrolle weigerte sich ein 19-jähriger Mann, sich den Beamten gegenüber auszuweisen. Als er zunächst durchsucht und später zum Streifenwagen geführt werden sollte, sperrte er sich gegen die Maßnahmen und drohte den Beamten. Die Polizisten überwältigten den alkoholisierten Mann und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle. Ein Beamter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der 19-Jährige wird sich nun ein einem Strafverfahren verantworten müssen.

