Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schweisweiler (Donnersbergkreis)- leicht verletzte Pkw-Fahrerin nach Auffahrunfall

Schweisweiler (ots)

Am Freitagmorgen verletzte sich eine 18-Jährige PKW-Fahrerin bei einem Unfall leicht. Die 18-Jährige beabsichtigte von Imsbach kommend auf die B48 abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie an der Einmündung zur selbigen warten. Der hinter ihr fahrende 20-Jährige PKW-Fahrer kollidierte im Folgenden aus Unacht-samkeit mit dem Heck des ihm vorausfahrenden PKWs. Durch den Aufprall erlitt die junge Frau ein Schleudertrauma. Darüber hinaus ent-stand durch den Aufprall an beiden PKWs Sachschaden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 1000 EUR belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rockenhausen

Tel. 06361 / 9170

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell