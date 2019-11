POL-PDKL: Vandalismus

Polizeidirektion Kaiserslautern

Unbekannte haben am Wochenende eine Fensterscheibe des Blumenladens am E-Center im Rathausring beschädigt. Der mutwillig verursachte Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die zwischen Freitag und Samstagmorgen Verdächtiges wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371-92290 mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen.

