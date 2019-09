POL-GI: - Automatensprengung scheitert - Auf Spielplatz gezündelt - Schmierfink festgenommen - Einbrüche - Autos beschädigt - Unfälle - Ohne Führerschein unterwegs - Duo bei Einbruch überrascht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Langgöns: Sprengung von Geldautomat scheitert -

Am frühen Samstagmorgen (07.09.2019) schlugen Geldautomatensprenger in der Straße "Am Lindenbaum" zu. Ihr Ziel war es an das Bargeld des freistehenden Automaten auf dem Parkplatz zu gelangen. Die Diebe leiteten ein unbekanntes Gas in den Automaten, das anschließend zündete. Die Detonation führte nicht dazu, dass die Diebe an das im Automaten gelagerte Geld gelangten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Zündung gegen 01.57 Uhr erfolgte. Die unbekannten Diebe flohen im Anschluss an die Detonation in unbekannte Richtung. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Personen am Samstagmorgen, vor 01.57 Uhr auf dem Parkplatz beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat ein schnell fahrendes Fahrzeug nach der Tat in Langgöns beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Heuchelheim: Unbekannte zündeln auf Spielplatz -

In der Nacht von Freitag (06.09.2019) auf Samstag (07.09.2019) rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Straße "Auf dem Geiersberg" aus. Zwischen 01.50 Uhr und 02.15 zündelten Unbekannte an einer Bank des Spielplatzes. Die Flammen griffen auf eine Grasfläche und eine Hecke über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei schätzt den Brandschaden auf rund 500 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat zur genannten Zeit Personen auf dem Spielplatz beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Bushaltestelle beschmiert -

Am frühen Samstagmorgen (08.09.2019) ging einer Gießener Polizeistreife ein Graffitischmierer ins Netz. Gegen 02.10 Uhr war die Funkstreife auf der Licher Straße unterwegs. An der Halterstelle "Friedensstraße" beobachteten die Ordnungshüter einen jungen Mann, der die Plexiglasscheiben des Wartehäuschens mit Acrylstiften beschmierte. Mit gelber und schwarzer Fahrer schrieb er zwei etwa 40 x 40 cm große Schriftzüge auf die Scheibe. Kurzerhand nahmen die Polizisten den 24-jährigen Pohlheimer fest und entdeckten bei seiner Durchsuchung ein Einhandmesser. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und seiner Vernehmung durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Gießen-Wieseck: Einbruch scheitert -

Ein Kosmetikgeschäft in der Karl-Benner-Straße rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Donnerstagabend (05.09.2019), gegen 23.30 Uhr und Freitagmorgen (06.09.2019), gegen 09.45 Uhr schlugen die Diebe zu. Sie hebelten die Eingangstür auf und suchten im Inneren nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei ließen die Täter keine Wertsachen mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 200 Euro Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Polo beschädigt -

Einen Schaden von rund 500 Euro ließen Unbekannte im alten Wetzlarer Weg an einem weißen Polo zurück. Die Täter schlugen eine Scheibe auf der Fahrerseite ein. Ob sie aus reiner Zerstörungswut zuschlugen oder es auf Wertsachen abgesehen hatten, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die die Täter am frühen Samstagmorgen (07.09.2019), zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizei in Gießen in Verbindung zu setzen.

Gießen: Müde in die Kurve -

Heute in den frühen Morgenstunden (09.09.2019) krachte ein Fiat-Fahrer in der Nordanlage gegen eine Straßenlaterne. Gegen 04.40 Uhr war der 25-Jährige zwischen Schillerstraße und Asterweg unterwegs. Vermutlich aus Müdigkeit kommt er mit seinem Doblo nach links von der Fahrbahn ab, überfährt den Grünstreifen und prallt gegen den Mast. Der aus Gießen stammende Unfallfahrer blieb unverletzt. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Blechschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Gießen: Kontrolle entlarvt Schwarzfahrer -

Mit Strafverfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen falscher Versicherung an Eides statt, wird ein 45-jähriger Pohlheimer nach einer Verkehrskontrolle rechnen müssen. Polizisten stoppten den Benzfahrer am Donnerstag (05.09.2019, gegen 19.25 Uhr im Schiffenberger Weg. Er händigte den Ordnungshütern seinen Führerschein aus. Eine Überprüfung ergab, dass er derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und seinen Führerschein Ende 2018 bei der Behörde als verloren gemeldet hatte. Hierzu hatte er auf der Führerscheinstelle eine eidesstattliche Erklärung abgeben.

Gießen: Tritt gegen Außenspiegel -

Am Wochenende ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut im Gleiberger Weg an drei Autos aus. Im Zeitraum von Freitag (06.09.2019), gegen 20.00 Uhr bis Samstag (07.09.2019), gegen 09.50 Uhr traten sie Spiegel von einem grauen Ford Fokus, einem blauen Ford Fiesta sowie eines grünen Honda Civic ab. Der Schaden summiert sich auf rund 600 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: In Handyladen eingestiegen -

In der Nacht von Sonntag (08.09.2019) auf Montag (09.09.2019) hatten es Diebe auf Beute aus einem Mobilfunknetzanbieter in der "Neustadt" abgesehen. Zwischen 20.00 Uhr und 03.20 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden und ließen vier Samsung-Handys sowie eine Samsung-Smartwatch mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 2.400 Euro. Die Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-2555 bei der Kripo in Gießen zu melden.

Staufenberg-Treis: Diebe in der Pizza -

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster stiegen Diebe in einen Pizza-Lieferservice in der Hauptstraße ein. Im Inneren machten sie sich an der Kasse zu schaffen. Wieviel Geld sie mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Reparatur des Fensters wird ca. 300 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend (05.09.2019) und Freitagfrüh (06.09.2019) in der Hauptstraße beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen dort auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-2555 mit der Gießener Polizei zu melden.

Staufenberg-Mainzlar: Gastraum durchwühlt -

Mit Bargeld suchten Einbrecher in der Didierstraße das Weite. Am frühen Freitagmorgen (06.09.2019), zwischen 04.00 Uhr und 04.40 Uhr stiegen die Diebe gewaltsam in eine Sportsbar ein. Sie griffen in die Kasse und machten sich auf und davon. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Pohlheim Watzenborn-Steinberg: Wohnungseinbruch -

Im Heinrich-Lübke-Ring stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Zeugen, die die Täter am Samstag (07.09.2019), zwischen 14.30 Uhr und 21.15 Uhr dort beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-2555 mit der Kriminalpolizei in Gießen in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Berauscht Unfall gebaut -

Ein Auffahrunfall am Samstagnachmittag (07.09.2019) entlarvte eine Promillefahrerin. Die 48-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit ihrer A-Klasse auf der Gießener Straße unterwegs. Als eine Citroenfahrerin vor ihr bremsen musste, reagierte die Buseckerin zu spät und krachte ins Heck des C4. Sowohl die Unfallfahrerin, als auch ihre aus Butzbach stammende Unfallgegnerin im Citroen blieben unverletzt. Der Alkoholtest der Buseckerin brachte es auf 1,57 Promille. Sie musste mit auf die Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Blechschäden summieren sich auf rund 8.000 Euro. Auf die Promillefahrerin kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Fernwald-Annerod: Einbrecherduo überrascht / Polizei bittet um Mithilfe -

Nachdem Unbekannte versuchten am späten Sonntagabend (08.09.2019) in ein Einfamilienhaus im Lilienweg einzusteigen, bittet die Gießener Kriminalpolizei um Mithilfe. Gegen 23.45 Uhr waren Zeugen auf zwei maskierte Männer aufmerksam geworden, die gerade das Grundstück verließen und in Richtung Rödgener Straße davonliefen. Das Duo hatten am Haus Bewegungsmelder verdreht und den Rollladen eines Fensters hochgeschoben. Offensichtlich fühlten sich die beiden Dunkelmänner gestört. Die Zeugen beschreiben die Männer wie folgt: Der erste Täter war ca. 180 cm groß und von stämmiger Statur. Er trug eine dunkle Bomberjacke, dunkle Hosen und schwarze robuste Schuhe. Sein Komplize war mit 190 cm etwas größer, von schmalerer Statur als der erste Täter und ebenfalls komplett dunkel gekleidet. Beide trugen Skimasken und hatten jeweils größere Gegenstände in den Händen, die die Zeugen nicht genauer beschreiben können. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat das Duo noch beobachtet? Wem sind zur genannten Zeit Fahrzeuge im Lilienweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Laubach: Zu Flott bei Regen -

Leichte Verletzungen zog sich ein 46-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zu, nachdem er bei leichtem Regen die Kontrolle über seinen Passat verloren hatte. Der Laubacher war am Sonntagmorgen (08.09.2019), gegen 10.00 Uh zwischen Laubach und dem Ortsteil Lauter unterwegs. Die dieser Zeit nieselte es leicht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und die Kontrolle über seinen VW verlor. Der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport des Unfallfahrers ins Licher Krankenhaus - nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte zog er sich eine Verletzung am Ellbogen zu.

