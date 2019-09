Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 06.09.2019: Grünberg: Unfall in Göbelnrod - 64 - Jähriger sehr schwer verletzt

Gießen (ots)

Bei einem Unfall in der Beltershainer Straße in Göbelnrod wurde ein 64 - Jähriger am Freitag, gegen 14.30 Uhr, sehr schwer verletzt. Offenbar wurde der Mann durch einen Traktor erfasst.

Der Schwerverletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Umstände des Unfalls sind bislang unklar. Die Ermittlungen bzw. die Unfallaufnahme dauern derzeit noch an.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell