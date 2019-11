POL-PDKL: Da sitzt ein fremder Mann in meinem Auto......

Polizeidirektion Kaiserslautern

Diese Meldung erreicht die Landstuhler Inspektion am Samstagmorgen. In der Straße "Am Berg" stellen die Polizeibeamten fest, dass ein 25-jähriger US-Amerikaner die Seitenscheibe eines Ford Mondeo einschlug um seinen erheblichen Alkoholrausch in dem Wagen auszuschlafen. Nach etlichen Versuchen kann der Mann geweckt, festgenommen und an die verständigte Militärpolizei übergeben werden. Im "benebelten Zustand" ging er davon aus, dass es sich um sein Fahrzeug handelt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Weiterhin muss er für den entstandenen Sachschaden aufkommen.

