Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch gescheitert - Versicherungskennzeichen entwendet

Fulda (ots)

Einbruch gescheitert

HÜNFELD. In der Nacht zu Dienstag (09.07.) versuchten Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb in der Fuldaer Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen entwendet

EICHENZELL. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (08.07.) das Versicherungskennzeichen 460GCF von einem Peugeot-Roller des Typs "Speedfight 2". Dieser war im Tatzeitraum auf dem Gehweg der Sudetenstraße abgestellt worden.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell