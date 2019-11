Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Vollsperrung wegen Unfall

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag, 15.11.2019 gegen 13.30 Uhr auf der L 140 zwischen Adelsberg und Zell. Diese befuhr talwärts ein 55 Jahre alter Mann mit seinem VW Crafter, an diesem hatte er einen Spezialanhänger für Kabeltrommeln. In einer unübersichtlichen Linkskurve fuhr er vermutlich nicht äußerst rechts und prallte mit dem linken Vorderrad des Doppelachsanhängers in das vordere Fahrzeugheck eines entgegenkommenden Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Audi des 78-jährigen musste abgeschleppt werden, die Strecke wurde zur Bergung kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

