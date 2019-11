Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Sachbeschädigung - Jugendliche in flagranti erwischt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 15.11.2019, sind zwei Jugendliche dabei erwischt worden, wie sie gerade eine Eingangstüre einer leerstehenden Klinik beschädigten. Dabei verletzte sich einer an der Hand, die stark blutete. Das DRK versorgte die nicht allzu schlimmen Schnittverletzungen. Gegen 21:00 Uhr war die Polizei darüber verständigt worden, dass es in Badmattenpark lautstark zugehen würde. Die lärmende Gruppe zog in Richtung des Kurgebietes. Laut Geräusche bei einer leerstehenden Klinik ließ eine Polizeistreife aufhorchen. Sie traf dort auf zwei Jugendliche, die sich gerade an einer Eingangstüre zu schaffen machten. Die beiden wurden vorläufig festgenommen und nachdem ihre Namen bekannt waren den Eltern übergeben. An der Türe war eine Glasscheibe eingeschlagen worden. Das THW sicherte das Gebäude wieder.

