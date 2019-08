Polizeidirektion Hannover

POL-H: Strohballenbrand in Neustadt am Rübenberge (Bordenau)

Hannover (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Sonntagmorgen, 18.08.2019, rund 270 Strohballen an der Ricklinger Straße in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand gegen 02:40 Uhr ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen nach circa acht Stunden vollständig löschen. Die rund 270 Strohballen verbrannten komplett.

Zur Schadenssumme und Ursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen werden den Ort in den kommenden Tagen aufsuchen, um die Ursache für das Feuer festzustellen. /has

