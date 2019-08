Polizeidirektion Hannover

POL-H: Brand in Gewerbebetrieb für Gartenprodukte

Hannover (ots)

Aus bislang unklarer Ursache sind am Sonntagmorgen (18.08.2019) mehrere Holzpaletten und Gebinde mit Pinienrinde an der Moorstraße in Neustadt am Rübenberge in Brand geraten. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 50-Jähriger gegen 01:00 Uhr die Flammen auf dem Gelände des Gewerbebetriebes entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Der Umfang des Schadens steht aktuell noch nicht fest. Brandermittler werden den Gewerbebetrieb in den kommenden Tagen aufsuchen, um die Ursache für das Feuer festzustellen.

Hinweise zum Brand nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has

