Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Verkehrsunfallflucht mit einer Schwerverletzten

Hannover (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 18.08.2019, kurz nach 01:00 Uhr, ist ein VW Passat mit einem VW Golf an der Kreuzung Abfahrt Bundesautobahn (BAB) 2/Westtangente zusammengestoßen. Der Unfallverursacher ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht die Ersthelfer und weitere Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 24-Jährige mit ihrem VW Golf, von der BAB 2 aus Richtung Hannover kommend, an der Anschlussstelle Lehrte abgefahren. Im weiteren Verlauf wollte sie an der Kreuzung Abfahrt BAB 2/Westtangente ihre Fahrt in Richtung Geradeaus fortsetzen. Bei grüner Ampel fuhr sie mit ihrem Auto in den Kreuzungsbereich ein. Ein von links kommender VW Passat, der die Kreuzung offenbar bei roter Ampel überquerte, prallte gegen das Heck des Golfs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 24-Jährigen herumgeschleudert. Der VW Passat stieß anschließend noch mit einem rechtsabbiegenden Citroen Xsara eines 50-Jährigen zusammen. Der Passat blieb nach der Kollision auf der Seite liegen, die anderen beiden Fahrzeuge kamen auf der Straße zum Stehen.

Alle Insassen des VW Passat flüchteten nach der Kollision vom Unfallort. Sowohl die 24-Jährige als auch der 50-Jährige kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Unverletzt konnte hingen der Mann die Klinik wieder verlassen. Auf rund 23.000 wird aktuell der Schaden beziffert.

Der Verkehrsunfalldienst sucht nun nach den Ersthelfern sowie Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

