POL-H: Neustadt am Rübenberge: Sieben Pkw durch Feuer beschädigt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.08.2019, ist ein Pkw auf einem Autoverwertungshof an der Moordorfer Straße in Brand geraten und zerstört worden. Sechs weitere Autos sind durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Den Zeugenangaben eines 18-Jährigen entsprechend hatte dieser den Feuerschein gegen 04:10 Uhr an einem Fahrzeug bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen, die offenbar an einem VW Golf ausgebrochen waren, zügig löschen. Dennoch wurden sechs weitere Autos beschädigt. Die Schadenssumme wird aktuell auf rund 35.000 Euro geschätzt. Eine Brandursache steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer auf dem Autowertungshof geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-5555 an den Kriminaldauerdienst Hannover. /has

