Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte treten auf 19-Jährigen ein - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Im Bereich des Pfaffplatzes kam es am Dienstag gegen 15 Uhr zu einer Körperverletzung, bei der ein 19-Jähriger kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der junge Mann lief gemeinsam mit seiner Freundin in der Nähe einer Apotheke, als er mit zwei unbekannten Männern in ein Wortgefecht geriet. Unvermittelt gingen die beiden auf den 19-Jährigen los, brachten ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Dann flüchteten die mutmaßlichen Täter in Richtung Mall. Bislang fehlt jede Spur der beiden Personen. Deshalb benötigt die Polizei Hilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Südländischer Typ - Sportlich - Etwa 180 cm groß - Dunkle Haare - Dunkel gekleidet - Schwarze Basecap mit weißem Emblem

Person 2

- Südländischer Typ - Sportlich - Etwa 180 cm groß - Kurzrasierte Haare an den Seiten/ gestylte Haare oben - Dunkle Jacke mit Fellkranz an Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2250 entgegen.

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-2250

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



