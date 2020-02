Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tempolimit überwacht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag auf der Landstraße im Bereich Eselsführt das Tempolimit überwacht. Auf der Strecke nach Mainz ist in diesem Bereich eine Geschwindigkeit von höchstens 50 Kilometern pro Stunde erlaubt. Am Vormittag fuhren 455 Fahrzeuge durch die Messstelle. Auf 32 Fahrer kommt ein Verwarnungsgeld zu, zwei müssen mit einem teuren Bußgeld rechnen. Der schnellste Fahrer war mit 76 Sachen unterwegs. |erf

