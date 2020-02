Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxifahrer haut ab

Kaiserslautern (ots)

Ein 52-Jähriger hat am Montagabend die Polizei verständigt. Der Mann stand am Dienstagabend an der Fußgängerampel Goethestraße/Pariser Straße. Rechts daneben parkte ein Taxi auf dem Bürgersteig. Dieses stieß nach hinten und traf hierbei den 52-Jährigen am rechten Bein. Der Fußgänger verletzte sich hierbei leicht. Ohne sich um den Mann zu kümmern, fuhr der Taxifahrer in Richtung Stadtmitte davon. Nach wie vor fehlt jede Spur des Fahrers. Zeugen, die die Fahrerflucht beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der der Polizei unter der Telefonnummer 0631/ 369 2250 zu melden. |slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell