Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Erlenbacher Straße an der Grundschule den Verkehr überwacht. Wegen der dort eingeschränkten Parkmöglichkeiten wurde im April 2018 im Bereich der Schule eine Hol- und Bringzone für Eltern eingerichtete, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren oder von dort abholen. In jüngster Zeit beschwerten sich Anwohner darüber, dass einige Eltern das Angebot der Hol- und Bringzone nicht annehmen und ordnungswidrig vor dem Haupteingang der Schule parken. Tatsächlich musste deshalb die Polizei am Montagmorgen einige Eltern auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen in Kooperation mit der Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern fortzusetzen. |erf

