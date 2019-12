Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Reihenhaus

Goch (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 29.11.2019 12:00 Uhr bis Samstag 30.11.2019 10:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenendhauses an der Gertrudstraße in Goch auf. Im Hausinneren wurden alle Räume durchsucht und Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon: 02823-1080.

