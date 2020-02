Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter die Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen ist es in der Albrechtstraße zu einem Unfall mit einem E-Scooter gekommen. Der 26-jährige Fahrer des Elektro-Tretrollers wurde dabei leicht verletzt. Eine 52-jahrige Autofahrerin nahm dem Mann die Vorfahrt. Der Fahrer des E-Scooters fuhr ordnungsgemäß. An der Kreuzung Kanalstraße / Albrechtstraße bog die Autofahrerin in die Albrechtstraße ab. Dabei beachtete sie allerdings nicht die Regel "Rechts vor Links". Der E-Scooter-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte hierbei und zog sich Schürfwunden zu. Eine rettungsdienstliche Versorgung war nicht erforderlich. Fahrzeugschäden sind nicht entstanden. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell