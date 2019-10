Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Geschwindigkeitsmessungen auf der B 311

Herbertingen (ots)

Insgesamt sieben Kraftfahrzeuglenker sind am vergangenen Mittwochvormittag zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr bei Geschwindigkeitskontrollen des Polizeireviers Bad Saulgau mit dem Lasermessgerät auf der B 311 bei Herbertingen in Richtung Ertingen fahrend wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Die Autofahrer hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zum Teil deutlich überschritten. Den unrühmlichen Rekord stellte ein Pkw-Lenker auf, der mit 137 km/h gemessen wurde. Die Geschwindigkeitssünder, die alle angezeigt wurden, erwartet nun ein Bußgeld und zumindest einen Punkt in der Verkehrssünderdatei.

