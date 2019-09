Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Kradfahrerin gestürzt

Bedburg-Hau (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Freitagmorgen, 20.09.2019, eine Motorradfahrerin in das Krankenhaus gebracht werden. Die 53-jährige Gocherin war während ihrer Fahrstunde gegen 09:45 Uhr auf der Saalstraße in Hau unterwegs, als sie in Höhe des dortigen Bahnübergang aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, gegen einen Schrankenmast prallte und schließlich in das Gleisbett stürzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. (SI)

