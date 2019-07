Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Spurwechsel im Kreisverkehr sorgt für Unfall

Achern (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Dienstagabend im westlichen Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle bei Achern. Ein VW-Fahrer war, in Richtung Achern fahrend, gegen 21:35 Uhr in der inneren Spur des zweispurigen Kreisverkehrs unterwegs, als ein auf der äußeren Spur fahrender Kleintransporter unachtsam die Spur nach Innen wechselte. Der Autofahrer musste daher seinen Van stark abbremsen, was zur Folge hatte, dass ein dahinter fahrender 36 Jahre alter Hyundai-Lenker auffuhr. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt und konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig medizinische Hilfe aufsuchen. Zwischenzeitlich machte sich der unbekannte Fahrer des weißen Kleintransporters aus dem Staub. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

