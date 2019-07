Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Kurzes Aufflammen

Kappelrodeck (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am Dienstagnachmittag zu einem Brand in die Richard-Lenk-Straße gerufen. Gegen 14:20 Uhr kam es an vier im Freien abgestellten Ballen Papier zu einem Brandausbruch, der jedoch weder Sach- noch Personenschäden nach sich zog. Das lediglich oberflächliche Feuer konnte durch den betriebseigenen Brandschutzbeauftragten selbst gelöscht werden. Offenbar war das Material durch die starke Sonneneinstrahlung und in den Papierballen als Brennglas wirkende Glasreste in Brand geraten.

