POL-OG: Windschläg, B3 -Hoher Sachschaden und verschmutzte Fahrbahn

Eine leicht verletzte Autofahrerin, Sachschaden von etwa 50.000 Euro und eine über zwei Stunden blockierte Fahrspur waren die Bilanz eines Unfalles auf der B 3 in Windschläg. Gegen 16:30 Uhr war der 44 Jahre alte Fahrer eines Peugeot Boxster ungebremst, eigenen Angaben nach wegen Sonnenblendung, auf den Hyundai einer 61-Jährigen aufgefahren. Diese stand verkehrsbedingt an der dortigen roten Ampel in Richtung Appenweier und wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und der Mittvierziger stieß mit seinem Kastenwagen noch auf den Anhänger eines vor der Hyundai-Fahrerin stehenden VW-Transporters. Hierdurch wurden 10 Fässer mit Apfelmaische beschädigt, wodurch der Peugeot, der VW und die Fahrbahn massiv verschmutzt wurden. Gegen 18:50 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Appenweier wieder gereinigt und der Verkehr, der bis dahin über die Gegenfahrban geleitet wurde, wieder freigegeben. Die Hyundai-Fahrerin wurde zur medizinischen Behandlung in das Offenburger Klinikum gebracht. Ihr Auto, wie auch der Peugeot und der Anhänger mussten indes abgeschleppt werden.

