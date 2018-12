BPOL-HH: Reeperbahn/Über zwei Promille: Bundespolizei nimmt hilflosen Mann in Gewahrsam

Hamburg (ots) - Am 02.12.2018 gegen 00.10 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen betrunkenen Mann im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn in Gewahrsam. Zuvor informierte eine besorgte Frau Polizeibeamte im Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona über einen offensichtlich betrunkenen und hilflosen Mann am Bahnsteig.

Umgehend erreichte eine Streifenwagenbesatzung die S-Bahnstation. Der Mann konnte am Bahnsteig festgestellt werden. Der 28-Jährige hatte starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und konnte ohne fremde Hilfe nicht mehr gehen.

Der eritreische Staatsangehörige wurde zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona verbracht. Zunächst war es dem betrunkenen Mann nicht möglich einen Atemalkoholtest durchzuführen. Ein später durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. Anschließend bekam der Asylbewerber in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und konnte erst nach zehn Stunden wieder "verkehrsfähig" entlassen werden.

