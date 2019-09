Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen

Rhein-Neckar-Kreis: Pritschenwagen mit Anhänger und Minibagger von Fahrbahn abgekommen. Vollsperrung der L 592

Sinsheim-Reihen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam der Fahrer eines VW Kastenwagen mit Anhänger, auf dem sich ein Minibagger befand, am Ortsausgang von Reihen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte 10 Meter die Böschung hinab. Dort blieb das Gespann an einem Baum hängen. Verletzt wurde niemand.Die Freiwillige Feuerwehr Reihen ist u.a. noch damit beschäftigt, auslaufende Betriebsstoffe zu sichern. Die Bergungsarbeiten gestalten sich als schwierig und dauern bis ca. 22 Uhr an. Die L 592 ist zwischen Ittlingen und Reihen komplett gesperrt. Der Verkehr wird über Kirchhardt umgeleitet.

