Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Hochwertige Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Goch (ots)

Mindestens 5 hochwertige Elektro- und Installationswerkzeuge sowie eine komplette Werkzeugkiste haben Unbekannte beim Aufbruch eines Kastenwagens in der Nach zu Samstag, 21.09.2019, erbeutet. Der Nutzer hatte das Firmenfahrzeug nachmittags zuvor auf der Straße Am Gocher Berg Höhe Hausnummer 58 in Pfalzdorf abgestellt und die Tat am nächsten Morgen gegen 06:00 Uhr bemerkt. Die Täter hatten an dem grünen Nissan die Heckscheibe eingeschlagen und somit Zugriff auf die Beute. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell