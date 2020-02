Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Konto geplündert

Kaiserslautern (ots)

Auf noch nicht geklärte Weise ist es Betrügern am Montag gelungen, einem Mann aus dem Stadtgebiet an einem Geldausgabeautomaten die EC-Karte "abzuluchsen" und damit sein Konto zu plündern. Wie der 81-Jährige gegen 16 Uhr bei der Polizei anzeigte, hatte er sich am Automaten einer Bankfiliale in der Fackelstraße Bargeld auszahlen lassen. Das Geld spuckte der Automat aus - die Karte aber nicht.

Als der Senior wenig später zur Polizei kam, ergab eine sofortige Überprüfung, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit bereits mehrere tausend Euro vom Konto des 81-Jährigen abgehoben haben. Die Ermittlungen laufen.

Unser Tipp: Falls Ihnen etwas Ähnliches passiert, bleiben Sie am besten in unmittelbarer Nähe des Geldautomaten, um sicherzustellen, dass kein Unbefugter Zugriff auf Ihre EC-Karte erhält. Wenn möglich, informieren Sie direkt vor Ort Bank-Mitarbeiter oder verständigen von dort die Polizei. Falls Sie kein Handy dabei haben, bitten Sie Passanten um Hilfe, damit diese für Sie die Polizei rufen.

Im Zweifelsfall rufen Sie über die Nummer 116 116 den zentralen Sperr-Notruf an und lassen Sie die Karte unverzüglich sperren, damit niemand an Ihr Konto kommt! |cri

