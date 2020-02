Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einkaufen bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Vogelwoogstraße zugeschlagen. Zwischen 17.30 und 18.15 Uhr zogen die Unbekannten einer Frau während des Einkaufs die Brieftasche aus der Handtasche. Erst beim Bezahlen an der Kasse stellte die 65-Jährige fest, dass die Börse samt Bargeld und Bankkarte verschwunden ist.

Der Frau selbst war nichts Verdächtiges aufgefallen. Lediglich ihre Enkelin konnte sich an eine männliche Person mit roter Jacke erinnern, die sich in ihrer Nähe aufgehalten habe. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

