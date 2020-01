Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Alkoholisierter Fahrer verliert auf glatter Straße Kontrolle

Bild-Infos

Download

Spenge (ots)

(kup) Am Sonntag (5.1.), um 3.20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Mann aus Enger zusammen mit einem Beifahrer in seinem PKW auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Spenge. Auf Höhe des Ortsschildes verlor der junge Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über den blauen Ford Fiesta. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr das Verkehrszeichen. Anschließend schleuderte er über den angrenzenden Radweg gegen einen Holzschuppsen und kam dort zum Stehen. Der Engeraner wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Fahrers auf. Ein durchgeführter Atmetest fiel positiv aus, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des jungen Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell