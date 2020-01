Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Junger Fahrer übersieht Fußgängerin bei starkem Regen

Herford (ots)

(kup) Am Samstag (4.1.), um 17.10 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger aus Herford mit einem roten VW Polo auf der Rennstraße aus Richtung Alter Markt kommend. Gleichzeitig überquerte eine 25-jährige Fußgängerin aus Herforder zusammen mit ihrem Ehemann die Johannisstraße an der Fußgängerampel. Der junge PKW-Fahrer bog bei starkem Regen und schlechten Sichtverhältnissen nach links in die Johannisstraße ab. Dabei erfasste er die Fußgängerin auf der Mitte der Fußgängerfurt. Die junge Frau stürzte und verletzte sich schwer. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

