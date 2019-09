Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Hoher Sachschaden bei Unfall

Geeste (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der B70 in Höhe Geeste zu einem Verkehrsunfall mit 30.000 Euro Sachschaden gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 6.45 Uhr wollte ein 43-jähriger Haselünner mit seinem BMW, aus der Königstraße kommend, die B70 überqueren. Dabei übersah er den in Richtung Lingen fahrenden Nissan Qashqai einer 56-jährigen Meppenerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell