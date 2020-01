Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte verursachen hohen Sachschaden in Grundschule

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (3.1.), um 19.30 Uhr, und Samstag, um 14.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule an der Diebrocker Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen brachen die Täter ein Fenster mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam auf. Im Schulgebäude angekommen, brachen sie auf mehreren Stockwerken weitere Türen gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten sie alle Räume. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort Spuren sicherstellen, die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05221 - 888 0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

